25 de juliol de 2026
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Les claus del dia per començar-lo ben informat, de dilluns a divendres
Les novetats, consells i propostes ideals per a totes les famílies, cada divendres
L’anàlisi diària i algunes curiositats, de dilluns a dijous, de la mà de Ferran Casas; els divendres li agafa el relleu Oriol March amb La Setmanada
Una mirada crítica i rigorosa a la crisi climàtica: cada dissabte per Arnau Urgell
El resum analític (i àgil) de les tendències, viralitats i personatges de l'univers digital; quinzenal per Victor Rodrigo
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