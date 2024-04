Menges un plàtan cada dia? Aquests són els seus beneficis i perjudicis

Els plàtans són una de les fruites més consumides pels seus beneficis per a la salut, que no són cap novetat. Aquestes fruites són una gran font de nutrients essencials per a la salut, sobretot el potassi. Aquest nutrient és clau per al bon funcionament dels músculs, la regulació de la pressió arterial i la salut del cor.

Per altra banda, la fibra dietètica dels plàtans ajuda a mantenir la regularitat intestinal i preveure l'estrenyiment, mentre que els seus antioxidants també ajuden a protegir les cèl·lules del cos. De fet, un estudi publicat a la revista científica Journal of Functional Foods assegura que aquesta fruita fins i tot pot reduir el risc de patir malalties cardiovasculars i l'aparició de càncer.

Quins altres efectes positius pot tenir el plàtan per al nostre organisme? Doncs són una font natural de carbohidrats que proporcionen energia ràpida i sostinguda. A més, el fet que contingui triptòfan fa que pugui millor l'estat d'ànim i reduir l'estrès i l'ansietat.

Ara bé, també hi ha una petita part negativa. Els plàtans contenen uns nivells alts de calories i de sucres. Això pot arribar a ser un problema per a les persones que fan dietes amb poc contingut de carbohidrats o que han de limitar el consum de sucre, com per exemple qui té diabetis.