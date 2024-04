El mètode del «plat de Harvard», la clau per seguir una dieta equilibrada

Un dels consells que més reitera la comunitat mèdica és que cal seguir una dieta variada. Per això, una eina que s'ha convertit en el "recurs estrella" a les consultes dels dietistes-nutricionistes és, segons la doctora Adriana Oroz Lacunza, el mètode del "plat de Harvard", una guia senzilla per entendre la proporció d'aliments que cal ingerir en un dia.

El "plat per a menjar de manera saludable", com diuen a la Universitat de Harvard, va ser creat per experts en Nutrició de l'Escola de Salut Pública i dels editors en Publicacions de Salut de la institució. Ajuda a dividir el plat, o el que podria ser un àpat, en tres porcions: la meitat han de ser vegetals, verdura o hortalisses, tant crus com cuits; un terç ha d'estar reservat per aliments rics en hidrats de carboni complexos (arròs, pasta, pa integral, quinoa, cuscús o tubercles) i, al terç restant, hi van aliments rics en proteïnes de qualitat (carns, peixos, mariscs, ous o lactis) o bé el llegum i derivats (soja texturitzada o tofu).

Tot plegat, "acompanyat amb greix bo a través de l'oli d'oliva verge extra", detalla Oroz. Es tracta d'un mètode visual que ens ajuda quant a proporcions i no cal que s'apliqui al peu de la lletra, sinó que es poden seguir aquestes proporcions de manera aproximada, afegeix. Si bé, reconeix que, per circumstàncies més socials, potser no l'apliquem quan mengem fora o tenim un esdeveniment. "Si un dia no s'aplica no passa res. No vol dir que deixem de menjar bé", diu l'experta.