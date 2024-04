La millor «destinació secreta» d'Europa del 2024 està als Països Catalans

No cal anar a l'illa de Hawaii ni a la sabana de Madagascar per visitar paisatges idíl·lics. Tampoc cal viatjar a Nàpols ni a París per gaudir de la millor gastronomia. A vegades, el que més desitgem està davant dels nostres ulls i hem de saber veure-ho. Per ajudar-nos, European Best Destinations ha publicat el rànquing de "les millors joies secretes" del continent del 2024. I la primera està als Països Catalans.

L'organització amb seu a Brussel·les creada per promoure el turisme i la cultura europea elabora cada any una llista amb les localitats ocultes o moltes vegades infravalorades que més convé visitar. I, enguany, ha volgut destacar en primera posició una del País Valencià.

Concretament, alacantina. Es tracta de Vila Joiosa, a la costa de la Marina Baixa. Les cases acolorides pintades per pescadors dels mateixos colors que les seves barques i tres quilòmetres de platges úniques caracteritzen una de les localitats més atractives per descansar-hi uns dies.