Mor als 88 anys Santiago Dexeus, cofundador de l'Institut Dexeus

El ginecòleg Santiago Dexeus ha mort aquest divendres a 88 anys. Dexeus va ser un dels fundadors del reconegut Institut Universitari Dexeus, que va co-impulsar amb el seu germà Josep Maria i va ser un dels pioners en les tècniques de reproducció assistida a Catalunya. Provinent d'una important nissaga de ginecòlegs barcelonins, va dirigir la clínica des dels seus inicis el 1973 fins al 2004, quan la gerència el va expulsar per discrepàncies greus, en una acció que va comportar accions judicials d'ambdues parts. També era el pare de Damià Dexeus, amb qui va fundar la cínica ginecològica Women's, que ha informat de la seva mort.

Nascut el 1935, Dexeus va ser autor d'una sèrie de fites per la comunitat científica de la seva especialitat. El 1985 va dirigir el primer equip de l'Estat que va realitzar una fecundació in vitro. A més va ser un dels impulsors de l'ús de les píndoles anticonceptives, així com algunes teràpies de diagnosi precoç de càncer, com ara la colposcòpia, la cirurgia oncològica, la primera laparoscòpia ginecològica o la mastologia. També va ser director de Departament d'Oncologia de l'institut de la Maternitat de Barcelona.

En l'àmbit de la docència Dexeus va ser professor a la Facultat de Medicina de la Universitat Autònoma de Barcelona i ponent a la Universitat de Chicago, entre d'altres. És autor de diverses obres sobre ginecologia, alguna d'elles traduïda a diversos idiomes, i va rebre nombrosos premis i distincions, entre d'altres la Creu de Sant Jordi o la Medalla del President Francesc Macià. Actualment, feia més de cinc anys que Dexeus estava retirat, afectat per la malaltia que finalment ha posat punt final a la seva vida.