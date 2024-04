Per què no s'han de conservar mai els ous a la porta de la nevera?

L'ou és un aliment d'elevat valor nutritiu i una bona font de proteïna. Però a l'hora de guardar-los sempre hi ha dues dicotomies: a la nevera o fora? I en cas que sí, calposar-los a la porta? Els dispensadors fets a mida per encaixar amb els prestatges laterals, semblaria que ens ho indiquen. Ara, però, un expert ha clos el debat. Els ous s'han de guardar a la nevera, sí, però mai al lateral.



"Es un dels errors més grossos que fem a casa", assegura el nutricionista Pablo Ojeda, que va resoldre la qüestió al programa de televisió Más Vale Tarde. Segons el seu criteri, la part lateral del frigorífic s'ha de reservar per les begudes com la llet, els sucs o els refrescos, així com pels aliments que es consumeixin de pressa, que no s'estiguin massa dies a la nevera.

Per què no s'han de guardar els ous a la porta de la nevera?

El perquè el trobem en la temperatura. “La porta de la nevera és l'últim lloc on s'haurien de guardar els ous. És on més canvis de temperatura hi ha”, assenyala l'expert. Els ous són un aliment que necessita una temperatura estable, per tant, a més estabilitat més probabilitats que es pugui fer malbé, i que ens pugui causar problemes de salut.

La necessitat d'estabilitat també explica un altre dels grans misteris dels ous: Per què al supermercat no els tenen en cambres frigorífiques i, en canvi, a casa s'han de conservar a la nevera? "Al supermercat no s'hi estan massa temps i la temperatura és constant", respon el nutricionista.

S'han de rentar els ous?

Un cop resolt on no s'han de conservar els ous, les alternatives: com més al fons millor, perquè és on menys variarà la temperatura. Així ho indica el Departament de Salut que també recomana que estiguin separats de la resta d'aliments. A més, l'Organització dels Aliments també recorda que no s'han de rentar els ous: netejar-los és una finestra oberta als bacteris, perquè la closa té milers de porus petits que amb l'aigua s'obren.