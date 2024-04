Nova alerta per uns melons del Marroc amb un pesticida «potencialment greu»

Arriba una nova alerta europea per una fruita amb origen del Marroc. El Sistema d'Alerta Ràpida per a Aliments i Pinsos de la Unió Europea (Rasff, per les sigles en anglès) ha informat de la detecció d'uns melons que han arribat al Vell Continent a través d'Espanya, i que tenen un risc "potencialment greu".

En concret, s'han trobat residus del pesticida clorpirifòs per sobre dels nivells permesos. L'anàlisi elaborada al control de fronteres ha determinat que les fruites afectades superaven el nivell màxim permès de 0,01 mg/kg-ppm de la substància. Es tracta d'un insecticida molt utilitzat en el control de plagues agrícoles, especialment en els cultius de soja, blat, cereal o gira-sol.

Ara bé, l'Autoritat Europea de Seguretat Alimentària (EFSA, per les sigles en anglès) ha expressat la seva preocupació sobre que el consum del pesticida en aliments pugui afectar la salut dels nens. De fet, l'ús del clorpirifòs està prohibit a la Unió Europea des de 2020, ja que no es pot establir en quins nivells és segur o no consumir-lo.

Cal recordar que fa només unes setmanes ja va saltar una alerta similar per unes maduixes provinents del Marroc que tenien presència d'hepatitis A. De fet, l'arribada d'aquesta fruita contaminada a l'Estat va arribar a produir-se en una segona ocasió des de la primera alerta. Per altra banda, Europa recentment també va emetre una alerta per verdures amb origen d'Espanya.