Què podem fer per combatre les al·lèrgies durant la primavera?

La primavera és temps de més llum, de millor temperatura, de sortides a l'aire lliure però també d'al·lèrgies. Les anomenades al·lèrgies estacionals -aquelles que només es manifesten durant uns mesos a l'any- és durant la primavera que porten de cap a gran part de gent que les pateix. També hi ha persones les quals tenen al·lèrgies que es manifesten durant l'estiu, la tardor o l'hivern, tot i que és durant aquests mesos que més gent les pateix. Aquestes al·lèrgies comencen aproximadament el març i s'acaben el juny, tot i que les condicions climatològiques de la zona poden provocar petits canvis. Durant aquests mesos, els arbres i les plantes estan florint i és llavors quan surt el pol·len. De totes maneres, no és uniforme. A l'abril, per exemple, hi ha els nivells màxims de pol·len als arbres, mentre que no és fins al juny que s'assoleixen els nivells màxims de pol·linització a la gespa.



El pol·len és la causa més coneguda de les al·lèrgies primaverals, tot i que no és l'únic. També hi ha els florits o les picades d'insectes. El florit el trobem en llocs humits com fulles caigudes, gespa o piles d'adob. Les plantes que no han sobreviscut a l'hivern també són un lloc propens pel creixement del florit. Per últim, el florit també pot créixer dins de casa. En llocs humits com cuines, lavabos o trasters.

A mesura que les temperatures es tornen més càlides apareixen més insectes i, per tant, més picades i mossegades. Les més comunes són les de mosquit, abella, vespa o puça

Reduir els símptomes

Viure amb al·lèrgies primaverals pot ser tot un repte. I hi ha certes coses que podem fer reduir els símptomes.

Hi ha certes condicions climatològiques que poden contribuir a la gravetat de les al·lèrgies. Per exemple, els dies secs i ventosos provoquen un augment del pol·len de l'aire, mentre que la pluja en redueix la quantitat. Per controlar-ho, hi ha aplicacions que mesuren el nivell de pol·len en l'aire com Pollen +, amb la que podrem accedir a una predicció del nivell de pol·len a la nostra regió els pròxims tres dies.

S'ha d'intentar evitar el contacte amb al·lèrgens externs tant com sigui possible. Per això, és recomanable tancar portes i finestres a la nit i evitar les activitats a l'aire lliure d'hora al matí. Evita fer activitats de jardineria o demana ajuda a algú. Després de fer activitats a l'aire lliure és recomanable rentar-se els cabells, la pell i la roba.

Evitar el pol·len fora de casa és inevitable, però sí que podem reduir-ne la quantitat a casa. Per fer-ho, hi ha certes millores en la ventilació que ens ajudaran a reduir-ho. Es poden instal·lar aires condicionats, la instal·lació de filtres d'aire de partícules d'alta eficiència (HEPA) en els sistemes de calefacció o refrigeradors o passar l'aspiradora amb freqüència.

És impossible evitar el pol·len per complet, però amb aquests consells i amb l'ús d'alguns medicaments com els antihistamínics, podem millorar la nostra qualitat de vida en aquesta època de l'any.