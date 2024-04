«Un Menut que ha crescut»: així és el quart microsatèl·lit català

El Govern ha donat el tret de sortida a la quarta missió satel·litària de l'Estratègia NewSpace de Catalunya. L'executiu invertirà 3,4 milions en un quart microsatèl·lit –després de l'Enxaneta, el Menut i el Minairó- que preveu enlairar "a finals del 2025". La missió s'ha adjudicat a l'empresa Open Cosmos, serà d'observació de la Terra i millorarà àmpliament les prestacions del 'Menut'. "Estem parlant d'un nou microsatèl·lit de 50 quilos de pes equipat amb una càmera multiespectral amb una resolució molt superior a la del 'Menut' i un sistema de comunicacions IoT", ha assenyalat el director de l'IEEC, Ignasi Ribas, que ha precisat que la nova missió augmentarà les oportunitats d'obtenir imatges exclusives de Catalunya.

"Reforçarà les capacitats del 'Menut' com a suport en la gestió del territori i en la lluita contra la crisi climàtica", ha afegit Ribas, que ha calculat que les primeres imatges en alta resolució puguin començar a arribar a mitjans de 2026. Unes fotografies que, per exemple, podrien ajudar a avaluar els efectes de fenòmens meteorològics extrems com la potent garbinada que va afectar el litoral durant la Setmana Santa.

Torrent: "La missió satel·litària més gran i ambiciosa"

"Som davant de la missió satel·litària més gran i més ambiciosa de les impulsades fins ara", ha constatat el conseller d'Empresa i Treball, Roger Torrent, que ha recordat que en quatre anys el Govern haurà invertit un total de 23 MEUR en l'Estratègia NewSpace. "Que no només han permès posar en marxa quatre missions de nanosatèl·lits, sinó també impulsar moltes altres accions emmarcades en els diferents eixos d'actuació: ecosistema, talent i societat, infraestructura o casos d'ús", ha enumerat Torrent.

En paral·lel, el titular d'Empresa i Treball ha volgut agrair la implicació del sector. "La NewSpace no és del Govern, és de tots i gràcies a la complicitat de tot l'ecosistema aconseguim que impacti en benefici de l'economia i la societat catalanes", ha reblat Torrent, que espera que la NewSpace tingui continuïtat més enllà de l'actual legislatura. "Ens agradaria que això anés refermant-se, és una clara estratègia de país i l'aposta del Govern hi és", ha reblat el conseller d'Empresa i Treball.

"Es tracta d'un 'Menut' que ha crescut"

"Aquest quart microsatèl·lit és un 'Menut' que ha crescut", ha valorat el CEO d'Open Cosmos, Rafel Jordà. El director general de l'empresa adjudicatària ha apuntat que pesarà 50 quilos, cinc vegades més que el 'Menut', i tindrà una càmera multiespectral amb diverses bandes i diferents resolucions: el visible i infraroig proper (2,5 metres per píxel) i l'infraroig d'ona curta (11 metres). "Això deriva en més casos d'ús i més aplicacions", ha avalat Jordà, que ha avançat que aquest quart microsatèl·lit tindrà el suport de dos satèl·lits més propietat d'Open Cosmos, que complementaran les captures per tal d'assolir temps de revisita inferiors.

"Tothom sap que quan hi ha un incendi o una inundació és cabdal tenir dades i imatges amb la màxima freqüència possible, diàries o cada poques hores", ha reflexionat en veu alta el CEO d'Open Cosmos, que ha qualificat "d'orgull" tornar a formar part d'una nova missió de l'Estratègia New Space de Catalunya de la mà de la Generalitat, l'IEEC i l'ICGC. "També estem molt contents d'anunciar que el satèl·lit es construirà íntegrament a Catalunya, a les noves instal·lacions que hem obert a Barcelona, que disposaran d’una sala blanca, entre altres innovacions punteres al nostre país", ha conclòs Jordà.

El 'Minairó', amb retard per "motius tècnics"

Finalment, el Govern ha comentat que el 'Minairó' –el tercer nanosatèl·lit i que es va posar en òrbita el 15 d'abril del 2023- es troba actualment en curs, però amb retard sobre el calendari inicial "per motius tècnics". "En el cas que finalment el nanosatèl·lit no pogués proveir el servei contractat, la missió es realitzarà amb un altre satèl·lit de comunicacions de la mateixa empresa Sateliot i amb els mateixos objectius inicials", ha manifestat el Departament d'Empresa i Treball. "Demostrar a l'espai casos d'ús del nou protocol de connectivitat 5G NB-IoT NTN i desplegar un laboratori en òrbita per validar tecnologies i serveis desenvolupats a Catalunya", ha finalitzat el departament liderat per Roger Torrent.