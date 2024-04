El temps d'aquest dijous: primavera amb aroma d'estiu

Catalunya ja llisca per la rampa que porta cap a l'estiu. El sol ha arribat per quedar-se i l'escenari serà més estiuen cada dia. Per aquest dijous, el Servei Meteorològic de Catalunya (Meteocat) preveu que les temperatures continuïn a l'alça i no contempla cap precipitació, tot i que el fort vent farà que es mantingui l'alerta de perill a les comarques del Pirineu.

Així, continuarà la tranquil·litat absoluta. Amb tot, toca treure la màniga curta de l'armari i deixar-hi la jaqueta. Amb un jersei n'hi haurà prou i, en tot cas, serà convenient tenir les ulleres de sol a l'abast. La visibilitat serà excel·lent i els núvols, testimonials.

Pel que fa a les temperatures a les quatre capitals del país, el Meteocat indica que a Barcelona ciutat es registraran 12 graus durant la primera meitat del dia, que s'enfilaran fins als 20 a la tarda. A Girona les temperatures cauran fins als tres graus al matí i arribarà als 24 a la tarda. A Lleida, es registraran quatre graus a primera hora i 23 després de dinar, mentre que a Tarragona, el mercuri s'elevarà des dels vuit graus matinals fins als 19.