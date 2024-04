El temps d'aquest dilluns: torna la primavera

Torna la primavera, torna la “normalitat” en les temperatures. Aquest dilluns el cel estarà poc ennuvolat, amb estones de sol, però, en general, sense la intensitat estival que s'ha viscut aquest cap de setmana, on s'ha assolit el rècord de temperatura en un mes d'abril. El Servei Meteorològic de Catalunya (Meteocat) preveu un ambient més de març que no pas de juny. Al Pirineu Oriental es preveuen precipitacions febles de cara al matí i amb un vent entre fluix i moderat en l'inici i final de la jornada, per tot el país.

L'arribada de núvols marcarà l'inici de la setmana, i es preveu que es consolidin de cara a dimarts. Per tant, tornarà a tocar recuperar el jersei, i fins i tot la jaqueta, perquè els ruixats puntuals està previst que arribin al nord-est del país i acabin apareixent al litoral, també. Al sud del país, en canvi, l'ambient preestival encara es mantindrà.

Pel que fa a les temperatures a les quatre capitals del país, el Meteocat indica que a Barcelona ciutat es registraran 13 graus durant la primera meitat del dia, que arribaran fins als 18 a la tarda, lluny dels 29,4 que s'han registrat aquest diumenge. A Girona les temperatures seran més suaus al principi de la jornada, amb 6 graus, que s'enfilaran als 20 a la tarda. A Lleida, la mínima serà de 7 graus a primera hora i 23 després de dinar, mentre que a Tarragona, el mercuri s'elevarà des dels onze graus matinals fins als 26.