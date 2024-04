Tens al·lèrgia als cacauets? En marxa una nova vacuna per «curar-la»

Desenes de milers de persones pateixen alguna mena d'al·lèrgia alimentària a Catalunya. Moltes d'aquestes només es poden evitar no ingerint l'aliment en qüestió, sense cap mena de filtre i estant atent a qualsevol producte o rastre de l'element que pot provocar un efecte nociu o un xoc anafilàctic. No poder menjar o tocar fruits secs és un problema recurrent en el món dels al·lèrgics, especialment als cacauets. Segons dades recollides per Infosalus, unes 20.000 persones són al·lèrgiques al cacauet a l'estat espanyol. Però en uns anys això es podria evitar amb una nova vacuna.

Un projecte de l'Hospital Universitari de Navarra busca candidats per participar en un assaig clínic que testegi un vaccí que podria aturar els efectes de l'al·lèrgia als cacauets. Ho explica la doctora Marta Ferrer, al·lergòloga de la Clínica Universitat de Navarra, a Infosalus. "Aquesta és una vacuna que va néixer al Departament de Tecnologia Farmacèutica de la Universitat de Navarra i al d'Al·lèrgia de la Clínica Universitat de Navarra. Ens ajuntem per dissenyar unes nanopartícules que primer ho vam fer amb altres al·lèrgens i ho vam fer en un model animal que conté cacauet", ha explicat.

Amb el suport del grup InnoupFarma, estan fent proves amb dosis de seguretat i es tractaria d'una vacuna oral, no d'injecció. Però no tot són flors i violes, ja que el temps d'espera per poder gaudir d'aquest nou fàrmac no serà aviat. L'al·lergòloga creu que seran necessaris, com a mínim, cinc anys per a la venda d'aquesta vacuna a les farmàcies, si bé precisa que encara han de comprovar si funciona, i durant quant de temps. "La vacuna seria prendre unes pastilles durant un temps i després ja s'acaba, però aquesta és la hipòtesi que tenim actualment sobre la taula", conclou Marta Ferrer.