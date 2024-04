Una teràpia pionera a Catalunya redueix fins a un 90% el tremolor del Parkinson

El tractament amb ultrasons que es va incorporar fa dos anys a l'Hospital Germans Trias i Pujol de Badalona per tractar sense cirurgia malalties com la tremolor essencial o el Parkinson ha permès millorar l'estabilitat del pols dels i les pacients entre un 70% i un 90%. Can Ruti, de fet, és el primer centre públic català en incorporar aquesta tècnica i ja s'ha intervingut més de 220 pacients sense necessitat d'aplicar la cirurgia "agressiva" que significava implantar elèctrodes intracerebrals al malalt o malalta. Ara, a més a més, es pot arribar a un nombre de pacients "molt més gran" perquè la intervenció no té tantes contraindicacions, segons detalla el cap de la Unitat de trastorns del moviment de l'àrea de Neurociències de Can Ruti, Ramiro Álvarez.

Un dels darrers pacients que s'ha sotmès al nou tractament és en Carles Torrent, un home de 70 anys amb una tremolor totalment invalidant. La falta de pols l'incapacita per fer tasques bàsiques del dia a dia com menjar, beure, afaitar-se o escriure.

En alguns casos, explica el doctor Álvarez, les situacions més quotidianes es poden veure interferides "de manera severa" per les tremolors. Abans de sotmetre's al tractament, Torrent ha posat a prova el seu pols davant els i les metges i era incapaç de superar amb èxit cadascuna de les proves.

Si havia de dibuixar línies rectes, en sortien guixots. I a l'hora de traspassar aigua d'un got a un altre, bona part del líquid queia sobre la tovallola que li cobria les cames. "He provat un munt de medicaments, un munt... però no han funcionat", es lamenta.

A banda de l'esmentat, Torrent és ceramista i la seva feina està molt condicionada per l'ús de les mans. Ara confia que gràcies a l'aplicació dels ultrasons pugui recuperar part del pols i guanyar en qualitat de vida. Alguns dels i les pacients tractades fins ara han vist reduït la tremolor fins al 100%.

El doctor Álvarez assenyala que la majoria de casos són com els de Torrent, de pacients que no responen correctament als fàrmacs i amb els quals s'han de provar altres teràpies. Fins ara l'única existent al sistema públic era la implantació d'uns elèctrodes intracerebrals, una cirurgia amb limitacions.

Les persones amb determinades patologies afegides o de determinada edat no estaven indicats per a la cirurgia i estaven condemnats a conviure amb les tremolors. Álvarez explica que no s'havien operat pacients de més de 80 anys, mentre que ara ja s'ha tractat en persones de 89 anys, amb els ultrasons.

La tècnica consisteix a provocar una "petita lesió per coagulació tèrmica" al cervell, que posa fi a les tremolors. Normalment, es tracta la mà dominant, però també hi ha casos en què es fa la contrària, d'acord amb les necessitats o el grau d'afectació de cada pacient.

A més a més, des del setembre també s'han començat a fer tractament bilaterals –a totes dues mans-, amb un interval d'entre nou i 12 mesos entre els dos procediments. Per seguretat, indica Álvarez, mai es fan les dues extremitats simultàniament. Ja se n'han fet 16 d'aquest tipus a Can Ruti.