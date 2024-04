El truc per saber si tens el colesterol alt sense anar al metge

El nivell de colesterol per sobre del llindar recomanable, conegut com a hipercolesterolèmia, és una alteració silenciosa i infradiagnosticada que pot comportar problemes cardiovasculars importants, com un infart, un ictus o una trombosi. Si se supera els 240 o 250 mil·ligrams per decilitre, el risc de patir algun accident cardiovascular s'incrementa de manera considerable i, per tant, és important detectar-ho a temps per poder posar-li remei.

Així, el primer pas i el més important és anar al metge i fer les proves diagnòstiques que recomani l'especialista. Si bé, conèixer el cos ajuda a detectar símptomes que indiquen que hi pot haver un problema. En aquest sentit, l'hospital Clínic de Barcelona ha publicat una llista de símptomes que cal tenir en compte.

Un exemple és tenir dèbils les ungles dels peus. Si es trenquen sovint i creixen a un ritme lent, pot ser un indicador del colesterol alt. També cal vigilar trastorns cutanis com acumulacions de greix a les parpelles (xantelasmes) i a les plantes de la mà, els colzes i els talons.