El Vaticà declara la guerra a les persones transgènere

El Vaticà ha emès un document absolutament incendiari contra les persones transgènere i que deixa el col·lectiu LGTBIQ+ molt tocat, pocs mesos després que el papa Francesc admetés beneir les parelles homosexuals "sense imitar" el matrimoni. En concret, el Dicasteri per a la Doctrina de la Fe ha emès la declaració Dignitas infinita, un text incendiari i contundent, que s'aproxima als valors dels ultraconservadors de l'Església, en un moviment que és vist com un gest per reconciliar-se amb aquests sectors.

Estableix, amb un llenguatge molt dur i concís, que tota operació de canvi de sexe pot "atemptar" contra la dignitat humana, excepte en casos d'"anomalies genitals". "Tota operació de canvi de sexe, per regla general, corre el risc d'atemptar contra la dignitat única que la persona ha rebut des del moment de la concepció", assegura el Vaticà al text.

El text, amb data del 2 d'abril passat (fa exactament una setmana), ha sigut redactat en cinc anys. Bergoglio el va aprovar personalment el 25 de març, després de la feina protagonitzada pel cardenal prefecte del dicasteri, l'argentí Víctor Fernández. Segons es detalla en el mateix document, aquest es presenta com una "oportunitat" per a l'Església d'aclarir "alguns malentesos que sorgeixen sovint al voltant de la dignitat humana i abordar algunes qüestions concretes, greus i urgents, relacionades amb ella".

Violència contra les dones i condemna la pena de mort

Encara que la seva virulència explícita contra els drets del col·lectiu LGTBIQ+ sigui el punt principal i més destacat del document del Dicasteri, aquest també aborda altres temàtiques com la violència exercida contra les dones, l'avortament, la poligàmia o la llibertat religiosa.

En el text, l'Església defineix la violència contra les dones com un "escàndol global". "En alguns països les desigualtats entre dones i homes són molt greus i fins i tot als països més desenvolupats i democràtics la realitat social concreta testifica que sovint no es reconeix a la dona la mateixa dignitat que a l'home", afegeix. El feminicidi, l'avortament i la poligàmia formen part d'aquesta violència, segons apunta el Vaticà a la declaració. Cal recordar que la participació de les dones a l'Església és encara lluny de ser plena i en certs casos és, fins i tot, residual.

A més, es reivindica el dret fonamental a la llibertat religiosa i condemna la pena de mort, reiterant la dignitat de les persones empresonada. Igualment, compromet l'Església en la lluita contra fenòmens com el "comerç d'òrgans i teixits humans, explotació sexual de nens i nenes, treball esclau, incloent-hi la prostitució, el tràfic de drogues i d'armes, el terrorisme i el crim internacional organitzat". "És tal la magnitud d'aquestes situacions i el grau de vides innocents que va cobrant, que hem d'evitar tota temptació de caure en un nominalisme declaracionista amb efecte tranquil·litzador a les consciències", sentencien.