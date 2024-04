Vols que et facin descompte en una compra? La ciència diu que facis això

És tan fàcil com ser simpàtic. Demostrar alegria, per exemple, amb un simple somriure, pot fer que la persona que t'atén et doni algun descompte quan compres a la seva botiga. Almenys així ho ha demostrat un recent estudi publicat a la revista Sage Open i elaborat pel Ruppin College d'Israel. A qui no li agrada que quan entres en un local et tractin bé i t'ofereixin avantatges per ser client? Ara, amb aquest senzill truc, ho pots tenir per la mà.

L'equip d'investigació que ha liderat aquesta troballa científica ha fet sis experiments relacionats amb la compra de productes i serveis tant a través d'internet com en persona. Una d'aquestes proves ha consistit, simplement, a reparar o substituir un mòbil que s'havia avariat.

En un d'aquests dispositius hi havia un adhesiu on es llegia: "Soc una persona feliç". I tal com ha demostrat l'estudi, els i les propietàries d'aquests telèfons han aconseguit, només per això, un descompte del 8% respecte a aquells altres que no portaven l'esmentada etiqueta.

Si comparem la xifra exacta de descompte que s'ha fet en persona o a internet, veurem que la promoció sempre és millor si fem el gest forma física. Quan ets present a la botiga i somrius, pots aconseguir entre un 5% i un 9%. En canvi, a internet només un 3%. Els i les investigadores israelianes han batejat el fenomen com "la prima de la felicitat".

Ells i elles mateixes han subratllat que aquesta prima contrasta amb la visió impulsada pels guanys de l'economia dominant. "Hauríem d'educar la gent sobre les conseqüències econòmiques d'expressar públicament la seva felicitat", han recomanat. "Suggerim que es promogui com a estratègia", han conclòs.