Arriba una nova edició del Litenatura a la Vall de Lord

Cada any a la primavera, pels volts de la Diada de Sant Jordi i precisament per tal de commemorar-la, la Vall de Lord acull tot un seguit d’actes culturals emmarcats sota el nom de Litenatura. L’objectiu d’aquests és fer accessible la cultura a totes les persones i alhora emmarcar-la dins tot el paisatge tan natural com arquitectònic i històric de tota la zona.

Aquest any, els actes es centraran a Sant Llorenç de Morunys en aquest proper cap de setmana, és a dir, el dissabte 20 d’abril i el diumenge21.

En tots dos dies, de 10 a 11 del matí, tant els habitants de la Vall com els visitants podran aprofitar per visitar l’interior i el retaule gòtic de la Capella de la Pietat, edifici històric situat al costat de l’Oficina de Turisme de la Vall de Lord. El dissabte 20, a les 11 del matí just després de tancar la capella, hi haurà una visita guiada i recital de contes i poemes per les fonts de Sant Llorenç de Morunys, una activitat familiar que partirà des de la mateixa Oficina de Turisme. A la tarda, hi haurà un contacontes a càrrec d’Assumpta Mercader titulat “Contes d’aigua dolça i salada”, a partir de les 17 a la Biblioteca Municipal. I a partir de les 19, al claustre de l’església, recital de microcontes a càrrec dels Llenguaferits, amb l'espectacle "Entre nosaltres".

El diumenge 21, al Museu - Centre d’Interpretació de la Vall de Lord, tancarà els actes del cap de setmana la presentació del llibre de Jordi Nogués ambientat a la Vall de Lord titulat “Terres de frontera”, a càrrec del mateix autor.



El cap de setmana següent, concretament el dissabte 27, tindrà lloc al mateix claustre l’entrega de premis dels Jocs Florals. I l’endemà mateix, el diumenge 28, es podrà gaudir de la pel·lícula del mes d’abril del Cicle Gaudí, que serà “Saben aquell”, el film que tracta la vida de l’humorista Eugenio Jofra. Serà a les 6 de la tarda al Teatre Municipal de Sant Llorenç de Morunys, i les entrades ja es poden comprar a entradessolsones.com o bé allà mateix a partir de mitja hora abans