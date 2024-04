Arriba a Solsona el musical «Els Miserables»

El Traspunt porta a escena un ambiciós projecte, un dels musicals més corals i atractius: “Els Miserables" , basada en la novela de Victor Hugo.

Una proposta, amb música en directe, que també vol ser un projecte de poble, de cohesió i col·laboració. Una oportunitat de integració de persones i entitats relacionades amb la música i el teatre, com La Coral Cardonina,Orfeo Nova Solsona, New Gospel Solsona, Cor Arrels de Montmajor i també amb la col·laboració especial dels alumnes i professors de l’Escola Municipal de Música "Musicant" que conformaran l'orquestra que oferirà la música en directe de l'espectacle.

El resultat el jutjareu vosaltres mateixos. Només esperem que ho gaudiu i ho disfruteu mirant ho des de la butaca, igual que nosaltres ho hem fet en tot el procés de preparació i creació.

"No hi ha males herbes ni mals homes, només hi ha mals conreadors" - Victor Hugo.

Hi col·labora: Ajuntament de Solsona

Dia: dissabte 27 d'abril del 2024

Hora: a les 19.30 h

Lloc: Sala Polivalent de Solsona

Preu: 15 euros

Venda d'entrades online o bé una hora abans de l'inici de l'obra a la taquilla de la Sala Polivalent