Es presenta un nou número de la revista Oppidum als Claustres de la Catedral

Els claustres de la Catedral de Solsona acolliran l’acte de presentació del número vint-i-unè de la revista Oppidum. Revista Cultural del Solsonès. Aquesta publicació és editada per l’Arxiu Comarcal del Solsonès, el Centre d’Estudis Lacetans, el Consell Comarcal del Solsonès i l’Ajuntament de Solsona. El número d’enguany està format per set articles que ens aporten nous coneixements de la comarca en diferents àmbits: arqueologia, història, tradició – religió i natura.

El primer article tracta d’un tema tan actual com l’enginyeria hidràulica a Solsona i ho fa des d’una perspectiva arqueològica de la mà de Jordi Vallverdú i Bet Mallofré. Una altra aportació ens la fa Andreu Galera amb un estudi sobre la quadra i la baronia de Su a la Baixa Edat Mitjana. Des de Sant Llorenç de Morunys, Jaume Adam ens aporta noves dades sobre la Guerra de Successió (1640-1659) a la Vall de Lord. També hi trobarem un interessant estudi de Ramon Planes, amb documentació fins ara inèdita, sobre mossèn Riba i alguns aspectes sobre Benet Tristany. Per la seva part, Ovidi Cobacho ens explica les vicissituds de la fundació del monestir de les caputxines de Manresa i el paper que hi va tenir el bisbat solsoní. Un treball ben diferent ens el subscriuen Albert Fontelles i Ester Llop amb l’estudi sobre els goigs de la Mare de Déu del Claustre. I, finalment, després d’alguns anys sense tractar aquest tema, hi torna a haver un treball sobre la natura a la nostra comarca de la mà de Lluís Brotons.

L’acte de presentació comptarà amb una actuació cultural que, com ja sol ser habitual, està relacionada amb el contingut d’un dels articles de la publicació; estem ben segurs que serà del gust dels assistents.

Així doncs, des de l’Arxiu Comarcal del Solsonès i el Centre d’Estudis Lacetans, confiem que el proper divendres dia 19 d’abril, a dos quarts de vuit del vespre, ens pugem retrobar als claustres de la Catedral. Us hi esperem.