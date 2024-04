Premis Drac actuació musical Solsona

Aquest dissabte al vespre s'han lliurat els premis de la 16a edició dels Drac de narrativa i poesia, que organitza Òmnium Solsonès. Unes dues-centes persones s'han aplegat al Teatre Comarcal de Solsona per gaudir d'aquesta gala de les lletres i la cultura catalana, que ha comptat entre les autoritats, l'alcaldessa de Solsona, Judit Gisbert, el president del Consell Comarcal, Benjamí Puig, el regidor de Cultura de l'ajuntament de Solsona, Albert Colell, la diputada provincial, Elis Colell i el membre de la Junta Nacional d'Òmnium Cultural, Jordi Corrons.

La vetllada, dirigida per Pau Subirà, ha estat presentada per Júila Sala, i ha comptat amb l'actuació musical d'Elna Planas, Jofre Ariza i Lleïr Albets. En els parlaments de benvinguda de la presidenta d'Òmnium Solsonès, M. Rosa Cases, i del mateix membre de la junta d'Òmnium Cultural, Jordi Corrons, s'ha reivindicat la voluntat de mormalitzar la presència del català en tots els àmbits d'ús si no volem entrar en un procès de substitució lingüística. En finalitzar l'acte de lliurament dels premis, s'ha donat pas a l'actuació del concert del cantautor Cesk Freixas.

Julia Sala va presentar l'acte

El premi de poesia DRAC24 ha estat per a "EL SALICALL", presentada amb el pseudònim de L'altre jo. L'autor de l'obra és: JOAN ARMENGOL i PUIG, de la ciutat de Solsona (Solsonès). Es tracta d'una obra que tracta de manera aprofundida el darrer període de la vida de l'ésser humà -potser l'agonia- i que reflecte ix amb precisió la lluita entre l'afany de mantenir l'energia vital i la força de la mort, una antitesi, en resta un fil de vida. L'obra es construeix a partir de cin estrofes de dotze versos decCasilabs amb una gran perfecció formal, darrere una aparenca críptica, s'hi amaga una llengua molt genuina i amb referències a la terra, a la pagesia i al món rural.

Jordi Corrons membre de la junta nacional d'Omnium Cultural