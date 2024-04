Joan Obiols presenta el seu darrer llibre, «El maqui Jesús Caellas Aymerich»

El solsoní Joan Obiols presenta a la biblioteca el seu tretzè llibre, que explica la història del maqui solsoní Jesús Caellas, conegut popularment com el Jesús de la Francesa.

Jesús Caellas Aymerich, nascut a Solsona el 1921 i conegut com el Jesús de la Francesa, va convertir-se en maqui el 1944. Es faria conèixer com Carlos "El catalán" a zones com Castelló, València, Terol i Tarragona fins que el 1949 va exiliar-se a França, d'on no va tornar mai més. Aquesta és la història que Joan Obiols i Ríos (Solsona, 1955) explica a la seva darrera obra, El maqui Jesús Caellas Aymerich, que presenta el 17 d'abril a les 19 h a la biblioteca Carles Morató. Ho farà juntament amb Josep Maria Borés.

Llicenciat en Geografia i Història i Dret per la UNED i màster en l'Espanya contemporània al context internacional per la mateixa universitat, Joan Obiols ha publicat tretze llibres, majoritàriament de contingut històric. És autor d'obres com Les cases de prostitució a la Solsona de la Segona República, La oleada migratoria hacia Solsona (1939-1975), L'epidèmia de la grip espanyola de 1918 a Solsona o Gusen, viatge sense retorn, entre d'altres.

PRESENTACIÓ DE LLIBRE: 'El maqui Jesús Caellas Aymerich', de Joan Obiols

17/04/2024

de 19:00 a 20:00

Saló de les Homilies d'Organyà (biblioteca Carles Morató)