Lacetània Teatre porta a Solsona dos caps de setmana de «Vida i Mort»

Lacetània Teatre porta aquest mes d'abril a Solsona Vida i mort, respostes filosòfiques i divertides que es prenen molt seriosament les preguntes de nens i nenes.



"VIDA i MORT" és la proposta de Lacetània Teatre per a l'edició 2024 d'Escenes. Lectura dramatitzada a partir de llibre AIXÍ ÉS LA VIDA? de Tomi Ungerer. El texte es caracteritza per tractar temes importants però difícils de manera que sigui comprensible i rellevant per al públic infantil, utilitzant un enfocament creatiu i respectuós.



A "VIDA i MORT", tres personatges que es prenen molt seriosament les preguntes de nens i nenes, els ofereixen respostes filosòfiques i divertides. Un espectacle immortal pels nens i pels adults que han oblidat el seu nen interior. Amb la col·laboració dels nens i nenes del TATRAU_Escola de Teatre.



Aleix Albareda és el director del muntatge que es podrà veure els propers dies 13, 14, 20 i 21 d’abril al Tatrau Teatre.

Actors: Tate Gualdo / Cesc Boix / Montze Meera

Durada: 60 minuts







13,14 / 20,21 d’abril

Dissabtes (21h) i diumenges (18h)

(Diumenge 21 post-funció amb Montse Colilles, psicòloga i psicoanalista)



Venda online de les entrades i una hora abans de començar l'espectacle al Tatrau Teatre.

Entrades aquí: 7 euros