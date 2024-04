​Òmnium del Solsonès celebrarà la diada de Sant Jordi amb els Premis Drac i una parada de llibres d'autors locals

S'acosta la diada de Sant Jordi. Sant Jordi vol dir cultura, llengua i tradició. Òmnium del Solsonès, com cada any per aquesta data, ho celebra amb els seus premis Drac. Aquest any ho celebraran el dissabte 20 d'abril. A més a més, el mateix dia 20 s'avançaran i contribuiran a la festa del llibre i la llengua oferint durant el matí (a partir de les 11h) un punt

on els autors locals i de proximitat puguin signar els seus llibres als seus lectors.



Per aquest motiu, l'entitat fa una crida als autors locals interessats en participar-hi. Per apuntar-se o obtenir més informació, cal posar-se en contacte a través del correu electrònic solsones@omnium.cat o al telèfon 686 800 521 (tardes).

Cesk Freixas, artista convidat dels Premis Drac a Solsona

Òmnium Cultural del Solsonès organitza la XVIa edició dels Premis Drac, de prosa i poesia en català per promoure i fomentar l'ús de la nostra llengua. Els guanyadors del concurs s'anunciaran durant la gala que es celebrarà el dissabte 20 d'abril de 2024.



Aquest any, després de la gala dels premis, podràs gaudir de l’actuació de Cesk Freixas.



Dia: 20 d'abril de 2024

Hora: a les 21 h

Lloc: Teatre Comarcal de Solsona



Preus:

- entrada general: 12 euros

- entrada reduïda (socis i sòcies d'Òmnium, persones jubilades i menors de 14 anys): 10 euros



Venda d'entrades online i també 1 hora abans de l'acturació a taquilla del teatre.