La presentació de la revista Oppidum posa moviment als Goigs del Claustre

El passat divendres 19 d'abril, els claustres de la Catedral de Solsona van acollir la presentació del número 21 de la revista cultural del Solsonès, Oppidum, que edita l'Arxiu Comarcal del Solsonès, el Centre d'Esudis Lacetans, l'Ajuntament de Solsona i el Consell Comarcal del Solsonès, amb la producció a càrrec de l'Arxiu Comarcal del Solsonès.

Diferents escenes de la dansa/ Ramon Estany

A la part final de l'acte, els organitzadors es van reservar una petita sorpresa per al públic assistent. Aprofitant l'entorn singular dels Claustres de la Catedral, amb el pou on segons la tradició, es va amagar la Mare de Déu, la ballarina, cantant i coreògrafa Sonia Serra Vila (@ponisonia), va ballar, des d'una nova perspectiva, els goigs del Claustre, els versionats per Roger Mas al disc de les Cançons Tel·lúriques.

Diferents escenes de la dansa/ Ramon Estany

A través dels gestos i dels moviments, Serra va donar vida a les estrofes dels Goigs.

Diferents escenes de la dansa/ Ramon Estany