Es presenta a Solsona el llibre «Memòries. Francesc Farguell Vilardaga (Berga, 1903-Barcelona 1998)»

La biblioteca Carles Morató acull la presentació a Solsona de Memòries. Francesc Farguell Vilardaga (Berga 1903 - Barcelona 1998), que conté una part centrada en el període de vint-i-quatre anys que el berguedà va viure a Solsona, del 1932 al 1956, i l'època en què va exercir de mestre. Hi narra, per exemple, com va ser apartat de la feina a causa d'una denúncia. Posteriorment, d'ençà de la democràcia, se li va reconèixer la feina com a professor i un grup d'exalumnes va organitzar ua trobada per retre-li homenatge.

Intervindran en la presentació el fotògraf Manel Escobet Giró, besnebot de Francesc Farguell; Joan Escobet Casals, transcriptor i comentarista de les memòries del besoncle, i Rosa Serra Rotés, presidenta de l'Àmbit de Recerques del Berguedà (ARB), editora del llibre.

Aquests dietaris, segons l'ARB, van més enllà d'unes memòries i constitueixes la crònica de la història quotidiana de mig segle XX a Berga i Solsona. L'obra conté prop de 200 fotografies i un centenar de documents.

PRESENTACIÓ DE LLIBRE: 'Memòries. Francesc Farguell Vilardaga (Berga, 1903 - Barcelona, 1998)'

18/04/2024

de 18:00 a 19:00

Saló de les Homilies d'Organyà (biblioteca Carles Morató)