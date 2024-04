Solsona viurà aquest dissabte una matinal cultural prèvia a Sant Jordi

Òmnium Solsonès cada any aprofita Sant Jordi per promoure els autors i autores locals. Aquest any, el dissabte previ a la diada, muntarà una parada a partir de les 11 h amb Jordi Cardona, Toni Fernàndez, que publica un nou llibre, La bruixa de Can Callós, i Jordi Torrent, autor de La globalització a la deriva.

El mateix espai es dinamitzarà a partir de les 11.30 h amb la gravació en directe d'un programa especial del pòdcast musical De Cadència.

Juntament amb la llibreria Tres Punts, també hi haurà un punt de recollida de llibres nous infantils i juvenils en català per donar a les biblioteques escolars del Solsonès en el marc de la campanya d'Òmnium "Llegir ens fa grans. Fem créixer les biblioteques escolars".