Últim cap de setmana de «Vida i mort»

Lectura. Per què hi ha els diners? És interessant morir-se? Per què ens fem tantes preguntes? La dona de l’autor Tomi Ungerer solia dir-li que mai no s'havia fet adult del tot. Potser per això, per haver mantingut aquesta innocència lúdica però irreverent, entén i sap contestar les preguntes de les nenes i els nens.

Dramatitzada. Tres conferenciants experts en tot tipus de matèries es proposen respondre les preguntes i satisfer la curiositat d'un grup de nens i nenes. Respostes d’adults comprensibles utilitzant un enfocament creatiu i respectuós. Respostes d’uns adults que tenen molt per aprendre d'aquell nen que un dia van ser i que ja han oblidat.



Funcions: 20 i 21 d’abril Dissabtes (21h) i diumenges (18h) (Diumenge 21 post-funció amb Montse Colilles, psicòloga i psicoanalista)

Lloc TATRAU_Teatre

Preu: Entrada general 7 euros

Actors: Tate Gualdo / Cesc Boix / Montze Meera

Direcció: Aleix Albareda

Venda d'entrades online i una hora abans de començar l'espectacle al Tatrau Teatre.