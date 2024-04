Els grups parlamentaris reclamen a Solsona un canvi de model per preservar la pagesia

Aprofitant la convocatòria d’eleccions al Parlament del proper 12 de maig, es van citar a Solsona els grups parlamentaris perquè contraposessin punts de vista i aportessin propostes per millorar la situació del sector.

El debat va tenir una durada de dues hores: una hora i mitja en la qual els polítics debateren sobre diferents temes proposats, i un torn obert de preguntes de mitja hora al final en el qual el públic va poder interpel·lar-los sobre les qüestions que els preocupen. Sequera, burocràcia, fauna salvatge i preus justos foren els blocs que es tractaran en el debat moderat per la periodista de Solsona FM Roser Clotet. Hi participaren Rosa M. Ibarra, del PSC; la republicana Alba Camps; Jeaninne Abella per part de Junts; la cupaire Martina Marcet; Montse Cortassa dels Comuns i Joan Simeón, del PP.

Tal com informa Solsona FM, aquestes són les conclusions principals d'aquest debat:

Des del PSC, Rosa Maria Ibarra destacava la necessitat de treballar per uns preus justos per tal que qui vulgui dedicar-se a la pagesia s’hi pugui guanyar la vida. Per a la socialista, és clau el relleu generacional facilitant l’accés a la terra i a les ajudes i reduir burocràcia.

Des d’Esquerra Republicana, Alba Camps defensava un canvi de cultura de l’alimentació, que és un dret i no pot estar subjecte només a criteris del mercat. Entre altres qüestions, plantejava crear una asseguradora catalana, circuits de venda curts i una xarxa d’escorxadors de baixa capacitat. Per als republicans, un dels objectius essencials és una llei que preservi la sobirania alimentària:

Jeaninne Abella, de Junts, assenyalava que el sector està al límit però que encara som a temps d’evitar arribar a aquest punt de no retorn. Abella constatava que les formacions coincidien en un 60-70% de les propostes i les emplaçava a fer un Pacte Nacional per a l’Agricultura com a punt de partida. La representant de Junts reclamava posar en valor la pagesia.

Martina Marcet, de la CUP, és partidària de fer una transició agroecològica progressiva, de manera planificada i ordenada, tenint en compte l’impacte del canvi climàtic i amb un suport real de l’administració, amb unes oficines comarcals al servei de la pagesia i no de la burocràcia:

Des dels Comuns, Montse Cortasa reclamava donar a la pagesia el valor de conservació del territori que té i que el sector pugui viure de la seva feina. Tot plegat, al mateix temps que s’afronta el repte de la sequera:

Finalment, Joan Simeón, del Partit Popular, reclamava descentralitzar i portar la conselleria d’Agricultura a Lleida i dotar-la d’un pressupost revolucionari. Considera que no és factible un model que implica destinar un 65% de la partida a salaris i reclama que un agricultor es consideri jove fins als 40 anys independentment del moment en el qual s’incorpori a l’activitat:

La gestió de l’aigua i de la fauna salvatge, portar el calendari de pagament d’ajuts al dia i temes urbanístics que afecten el món rural són algunes de les altres qüestions que es van abordar al debat d’ahir.

El debat complet es pot tornar a escoltar a l'enllaç de Solsona FM