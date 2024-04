Oberta la convocatòria de dues places de taquiller/a per a les piscines municipals de Solsona

La Junta de Govern Local de l’Ajuntament de Solsona ha aprovat la convocatòria de dues places de taquiller/a per a la propera temporada de bany a les piscines municipals. Hi ha temps per presentar sol·licituds fins al 9 de maig.

Serà una contractació laboral temporal entre el 17 de juny i el primer de setembre a temps parcial amb una dedicació de 36,50 hores la setmana. L’horari serà de dilluns a diumenge, segons els torns establerts –una setmana es treballarà dissabte i la següent, diumenge.

Per optar-hi cal ser major d’edat i disposar del títol de graduat en educació secundària obligatòria o equivalent. Les funcions d’aquests llocs de treball són el control diari de caixa, l’atenció al públic, la realització d’inscripcions i control de persones inscrites a les activitats, el control d’accés d’usuaris, entre altres tasques.

Tota la documentació necessària per concórrer a aquest procés selectiu està disponible a l’apartat d’ofertes d’ocupació del portal web municipal. Fins l’any passat, l’Ajuntament convocava totes les places de personal de les piscines municipals. Però enguany no s’ha anunciat la contractació de la coordinació i els/les monitors/ores, en tant que s’ha tret a concurs la totalitat del servei de casal d’estiu ludicoesportiu, per al qual hi havia temps per presentar ofertes fins avui a les dotze del migdia.