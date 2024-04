L’Oficina d’Habitatge de l’Ajuntament solsoní tramita els ajuts per a la gent gran i per a llogaters de 36 a 64 anys

Aquesta setmana l’Oficina d’Habitatge de l’Ajuntament de Solsona ha començat a tramitar els ajuts de l’Agència de l’Habitatge de Catalunya per a obres d’arranjament a l’interior de l’habitatge per a persones grans, d’una banda, i per al lloguer per a persones d’entre 36 i 64 anys, de l’altra. Qui hi estigui interessat, pot adreçar-se a l’OAC municipal i demanar hora.

Les subvencions per a obres de rehabilitació, que el consistori solsoní tramita per primera vegada, s’adrecen a persones de 65 anys o més propietàries, usufructuàries o arrendatàries de l’habitatge. Poden acollir-s’hi si no tenen cap altre pis en propietat i si els ingressos de la seva unitat de convivència no superen dues vegades l’indicador de renda de suficiència de Catalunya ponderat (IRSC).

A més, el pressupost de les obres presentat no pot superar l’import màxim de 8.000 euros. Entre les actuacions subvencionables hi ha les millores d’habitabilitat i d’accessibilitat i l’adequació de les instal·lacions de serveis a la normativa, però se n’exclouen els ascensors. L’import màxim de l’ajut serà de 4.000 euros per habitatge.

El termini per sol·licitar aquest ajut es tancarà el 28 de juny. Hi ha la possibilitat de tramitar aquesta subvenció també telemàticament aquí .

Així mateix, aquesta setmana s’ha obert la convocatòria de subvencions per al pagament de lloguer per a la població de 36 a 64 anys. Aquests ajuts són els que generen cada any el volum més important de sol·licituds cursades des de l’Oficina d’Habitatge de l’Ajuntament solsoní, habitualment unes 200.

Lloguer màxim de 600 euros

En aquest cas, són ajuts de l’Agència de l’Habitatge de Catalunya per facilitar l’accés i la permanència en un habitatge en règim de lloguer per a aquells que no entren en els requisits d’edat dels joves ni en els de la gent gran. Per optar- hi, els ingressos de la unitat de convivència no poden sobrepassar els 24.301,58 euros (3,05 vegades l’IRSC) i el preu del lloguer ha de ser com a màxim de 600 euros.

Aquestes subvencions es poden cursar fins al 10 de maig a les dues de la tarda. També es poden tramitar presencialment a l’Oficina d’Habitatge de l’Ajuntament, o bé telemàticament, aquí .

El 27 de març es va tancar el termini per sol·licitar els ajuts al lloguer per a persones grans. Des de l’Oficina d’Habitatge de l’Ajuntament se’n van tramitar mig centenar de sol·licituds presencialment. Pel que fa a les subvencions per a joves de 35 anys o menys, tancades el 12 d’abril, s’han cursat prop de 80 sol·licituds des de les dependències municipals, a les quals cal afegir les que s’han gestionat per internet.

