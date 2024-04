Solsona treu a concurs el casal d’estiu ludicoesportiu de les piscines municipals

Les piscines municipals de Solsona es preparen per dissenyar el proper casal d’estiu ludicoesportiu. Enguany l’Ajuntament treu a concurs la totalitat del servei en lloc de convocar les diferents places de personal necessàries per desenvolupar-lo. Avui se n’ha publicat la licitació al perfil del contractant i hi ha temps fins al 22 d’abril per presentar ofertes.



L’objectiu de la licitació és planificar i executar les activitats de les piscines municipals per a la població d’entre 3 i 16 anys “per satisfer la necessitat d’ocupar el temps lliure dels infants en el període de vacances escolars de forma constructiva i educativa i, alhora, contribuir a la conciliació de la vida laboral de les famílies”, tal com assenyalen els regidors d’Esports i d’Infància, Joan Parcerisa i Pilar Viladrich, respectivament.



El contracte té un pressupost base de 53.333 euros i serà per a un màxim de 1.200 places repartides en deu torns setmanals per a una temporada de bany, tot i que es podrà prorrogar tres anys més. El funcionament de l’oferta ludicoesportiva serà el mateix de cada any i les inscripcions, que s’obriran la primera setmana de juny, continuaran gestionant-se des de l’Ajuntament.

Programació d’activitats per franges d’edat

El servei funcionarà del 25 de juny al 30 d’agost els matins de nou a una amb la possibilitat que els infants s’hi inscriguin per setmanes. Els grups es distribuiran per franges d’edat (de 3 a 5 anys, de 6 a 9, de 10 a 12 i de 13 a 16), amb una proposta diferenciada per a cada una, i es programaran activitats de natació i altres esports, així com tallers i sortides que eduquin en valors a través del lleure i fomentin el desenvolupament personal i el procés de socialització.

L’espai de referència serà el complex poliesportiu municipal (piscines, camp de futbol, pavellons i pistes de tennis).



Es pot accedir a tota la informació de la licitació aquí . El termini de presentació d’ofertes es tancarà a les dotze del migdia del dia 22 d’abril. Les piscines municipals continuaran oferint també activitats adreçades a la població adulta, però aquest programa es gestionarà a través d’un altre contracte.