Subvenció per la rehabilitació d'edificis i habitatges privats per fomentar l'arrelament en entorns rurals de Catalunya 2024

El Govern de Catalunya ha anunciat el llançament d'un programa de subvencions destinat a fomentar l'arrelament en entorns rurals de Catalunya a través de la rehabilitació d'edificis d'habitatges i habitatges individuals de titularitat privada. Aquesta iniciativa, que forma part de les polítiques de desenvolupament territorial equilibrat, té com a objectiu principal promoure la revitalització dels municipis amb menys de 500 habitants.

Les subvencions estan disponibles per a qualsevol persona interessada en realitzar actuacions en municipis rurals específics, incloent els municipis de Biosca, Castellar de la Ribera, Clariana del Cardener, la Coma i la Pedra, Guixers, la Molsosa, Lladurs, Llobera, Navès, Odèn, Pinell, Pinós i Riner.

Les actuacions subvencionables inclouen els honoraris de redacció de projectes tècnics, actuacions per a millorar l'eficiència energètica dels habitatges, i actuacions per al compliment dels requisits bàsics de seguretat, habitabilitat i funcionalitat. És important destacar que les actuacions han d’estar vinculades a habitatges amb ús de residència habitual o lloguer.

S'ha establert un conjunt de requisits per als habitatges participants, com la destinació a residència habitual i permanent durant un termini de deu anys des de la concessió de subvenció, la realització d'una inspecció tècnica de l'edifici prèvia a la sol·licitud, i la garantia de seguretat estructural de l'edifici.

Les subvencions cobreixen fins a un 50% del pressupost d’actuació, fins a un màxim 20.000 euros per habitatge ja destinat a residència habitual i permanent, i 40.000 euros per habitatge en el cas d’habitatges buits. Els interessats poden presentar les sol·licituds via telemàtica a l’adreça web (http://tramits.gencat.cat) o bé presencialment a l'Agència de l'Habitatge de Lleida, (carrer Clot de les Monges, 6-8).

El termini de presentació de sol·licituds s'iniciarà el dia 17 d'abril a les nou del matí i finalitzarà el dia 28 de juny a les dues del migdia. Aquesta és una bona oportunitat per a la rehabilitació i restauració d’edificis en els municipis rurals de la comarca i afavorir un arrelament al territori i lluitar contra el despoblament.

Per a més informació i detalls sobre els requisits i el procés de sol·licitud, podeu visitar l’espai web (http://tramits.gencat.cat) o posar-vos en contacte amb l'Agència de l'Habitatge de Lleida.