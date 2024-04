12a jornada de la Lliga Catalana de Bitlles , Primera Divisió

Gran jornada per l’Olius B que es va imposar amb dos grans partides al líder del grup a casa seva. Los del Huerto de Cervera no van poder contrarestar les grans partides dels oliuencs que van passar dels 300 punts a les dues. Ara es jugaran la permanència d’aquí 15 dies enfrontant-se al Ponts a domicili. Una partida guanyada els pot servir per signar la permanència. Per la seva banda Olius A no va passar de l’empat precisament amb el Ponts. Una victòria completa els hagués portar a la 2a posició i hagés ajudat a Olius B a la seva feina per la permanència, però no va poder ser. Olius A depèn de tercers per aconseguir entrar a la final a 8 de clubs ja que a més ha de fer una jornada de descans.

A la partida entre Los del Huerto – Olius B, el tirador d’Olius Felip Falla va aconseguir 90 punts.



Els dos equips infantils d’Olius van disputar la 6a jornada de la Lliga Catalana Infantil o l’equip A va aconseguir la millor puntuació global de la temporada i es distancia encara més dels perseguidors per assolir la 3a Lliga Catalana consecutiva. Per la seva banda Olius B consolida la tercera posició amb dos partides molt regulars amb un Pol Forcada espectacular amb les seves prestacions. La darrera jornada conjunta el proper 28 d’abril a Igualada serà una festa pels equips d’Olius.