​Nou èxit del 7è Lord Escacs Sant Llorenç

El 7è torneig Lord Escacs de Sant Llorenç de Morunys ha estat, de nou, un èxit!

El matí de Dissabte Sant, mentre uns es movien en la caminada popular, altres movien peces a ritme trepidant... 32 participants, en unes tres hores llargues de joc, disputaren un centenar de partides a 10 minuts per jugador finish!

Una demostració, un cop més, que els escacs han arrelat a Sant Llorenç de Morunys, amb

molta afició i força nivell, tant de nadius com de foravilers, vinguts del Solsonès i de comarques veïnes.



Els guanyadors han estat:

 El guanyador absolut ha estat el Joan Garriga

 El segon classificat ha estat el Martí García

 El tercer classificat ha estat el Jordi Freixas

 El guanyador de la categoria infantil ha estat el Martí Balagué

 El guanyador de la categoria aleví ha estat Josep Viladrich

 El guanyador de la categoria benjamí ha estat el Roc Soldevila

 El guanyador de la categoria prebenjamí ha estat el Ramon Garriga



Novament, amb una participació equilibrada (53% adults, 47% joves; així com un 13% de noies). Mereix menció especial el jove Joan Garriga Cabrera, que amb només 15 anys ha quedat líder imbatut!

Partida final d'exhibició entre 1r i 2n.

Remarcable també la participació dels jugadors del club Elefant: Josep Viladrich i Francesc Cercós (4 punts), i Jaume Guixà, Roc Soldevila i Martí Arredondo (3 punts).

Va cloure la matinal d’escacs una partida ràpida d’exhibició i comentada alhora pels mateixos jugadors, entre els dos primers classificats de la general. Finalment, un dinar de germanor va posar el punt i final.



Els objectius han estat de nou assolits: passar-ho bé, jugar a escacs, fer amistats, i aprendre!

Joc net i competitivitat alhora. I marxar amb ganes de la propera edició... A més, tots els nens i nenes, s’endugueren medalla de record, així com un obsequi dels patrocinadors, pels primers de cada categoria.



Moltes gràcies a tots els participants, espectadors, col·laboradors i patrocinadors per haver fet possible aquest torneig Lord Escacs. Especialment, club d'escacs l'Elefant de Solsona, escola d’escacs Ajedrez José Ángel, carnisseria xarcuteria cal Ton, forn artesà Cal Pascuet, Biolord, l’ajuntament de Sant Llorenç de Morunys, i l’associació de jubilats i pensionistes L’Arcada.