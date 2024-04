Núria Vila Torralba i Clàudia García Fornell, del Solsona Patí Club, al Open Formació de Juneda

A la població de Juneda, es va celebrar el Open Formació dels nivells 5, 6 i 7 de patinatge artístic, amb uns grups molt nombrosos en cadascun dels nivells i grups.

Del Solsona Patí Club hi van participar Clàudia García Fornell al nivell 7 Grup B i Núria Vila Torralba al nivell 7 Grup C. També hi participava la patinadora Júlia Puig però fa unes setmanes es va lesionar i desitgem que en breu torni a estar als entrenaments retornant a les competicions. Ambdues patinadores varen estar acompanyades per la seva entrenadora Ester Fornell i pels amics, companys i familiars de les esportistes.

L’objectiu d’aquesta competició era que les nostres patinadores milloressin l’apartat de Components (coreografia, interpretació, habilitats de patinatge i transicions) i aquest objectiu va ser superat amb escreix ver la última competició. Ambdues van sortir a gaudir del seu programa aconseguint-ho i fent que el seu objectiu fos assolit.

A nivell tècnic les dues patinadores varen realitzar-lo força bé amb petites imperfeccions sent capaces de millorar en els propers esdeveniments.

La Núria va aconseguir ascendir fins a la vuitena posició i la Clàudia va finalitzar en una bona desena posició. Us animem a seguir treballant per assolir els vostres objectius, que de ben seguir que ho aconseguireu.

Enhorabona Clàudia i Núria !