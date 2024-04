​Partit amb alternances al municipal de Solsona

Qui va assistir al camp municipal de Solsona, la tarda del diumenge 7 d’abril, va poder gaudir d’un partit de futbol bastant bregós, sobretot pels del Segrià, tot i que no hi va haver gaires ocasions de perill de gol.

Encara que el major pes del partit el va dur l’equip foraster, no va ser fins al minut 41 que els de l’Alcarràs van fer el primer gol gràcies a una pilota llarga a l’esquena de la defensa solsonina, en què el davanter Kevin Piñeiro es va avançar a la sortida del porter Arnau Vidosa, xutant-li la pilota per sobre. Dos minuts després, per mitjà d’un llarg servei de banda de l’Aniol Serra, la pilota va arribar al segon pal de la porteria on hi havia ben col·locat l’Àlex Garcia, que, rematant de cap, es va anticipar als defensors i va enviar la bimba al fons de la xarxa. Era l’1 a 1.

En el minut 57 el Robert Ferrer va substituir el Guiu Montaner, que havia quedat estès damunt la gespa diverses vegades al llarg del partit per les entrades dels adversaris. En el 63’ el Robert va disposar d’una bona ocasió de gol, però l’esfèrica va anar pel damunt del travesser. En el 69’, des de l’àrea pròpia, l’Arnau Vidosa va fer un servei llarg, el davanter Modestas Melnikas va pentinar la pilota, la va recollir l’Arnau Valero, que es va plantar ràpid davant el porter i, amb molta classe, va enviar la pilota arran de terra al fons de la xarxa. Era el 2 a 1. El CF Solsona estava guanyant un dels equips de la zona alta de la lliga. Aleshores, però, el FC Alcarràs va acumular jugadors a la davantera i, el seu defensa dret, Javier Beaumud, en una combinació ràpida es va internar a l’àrea solsonina i va fer l’empat a 2.

El 2 a 2 va estar a punt de decantar-se a favor del Solsona si la pilota, xutada per l’Adrià Barniol, l’hagués pogut rematar el Joel Moreno, que va arribar forçat a prop del segon pal. En el 89’ l’Adrià va haver d’abandonar el camp lesionat.

En aquest partit contra el FC Alcarràs es va confirmar la línia que el CF Solsona està mostrant majoritàriament en aquesta temporada, és la de ser el rei de l’empat; no hi ha cap més equip d’aquesta categoria que en tingui tants com els blaus escapulats. El CF Solsona ja ha fet 10 empats en 24 partits. També s’hi va constatar que els equips contraris juguen amb molta força la majoria dels duels, alguns cops de manera descontrolada, i els qui n’han sortit perjudicats han estat, la major part de les vegades, els solsonins; les lesions, de tantes que n’hi ha hagut, són incomptables.

Capitans i trio arbitral

Esperem que, en els deu partits que falten per acabar la temporada, no hi hagi cap més lesionat i que puguem continuar gaudint del bon joc.



FITXA TÈCNICA DEL CF SOLSONA:

EQUIP INICIAL: Arnau Vidosa Navarro, Roger Ribera Martínez, Joel Moreno del Toro, Adrià Barniol Rey, Àlex Garcia Garcia, Guiu Montaner Gangolells, Wahid Rachdi Compañó, Aniol Serra Segués, Modestas Melnikas, Arnau Valero Walters i Marc Díaz Manzano.

JUGADORS SUPLENTS: Albert Colell Riu, Robert Ferrer Feixas (57’), Sergi Vendrell Pacheco (70’), Bernat Olivella Servitja (70’), Ignasi Ballarà Bach (89’) i Marçal Cardona Simon.

EQUIP TÈCNIC DEL CF SOLSONA:

ENTRENADORS: Xavi Díaz Garcia i Ismael Ballesteros Iglesias

DELEGAT: Juan Sevilla Robledo

MASSATGISTA: Juan Carlos Sanz Sierra