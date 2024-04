La Penya Barcelonista de Solsona celebra 40 anys

Dissabte la Festa va començar amb un Vermut a la Plaça Sant Joan amb música en directe amb Boopys Love i un bingo on van entregar Entrades a la Linia i Samarretes oficials del Barça als dos Bingos, després una Paella Popular amb una setantena de penyistes i barcelonistes, tot seguit el primer campionat de dards de la Penya Barcelonista al Bar el Punxó on en la categoría or va guanyar Ignasi Basullas i Segon Josep Miquel Vila i en categoría Plata va guanyar Jesús Alarcón i Segon Jordi Balletbo.

Conferència



Per acabar els actes de dissabte a la biblioteca una Conferència amb Xavier Gamper i Salva Torres, Els Orígens de les Simbiosi "Barça i Catalunya"

Foto de record al final del dinar

Diumenge van rebre un seguit de Penyes d'arreu de Catalunya, i el ex-jugador del FCB Francisco Martínez, tot seguit vàrem fer una visita guiada per la ciutat de Solsona, finalitzant a l'Ajuntament amb un intercanvi d'obsequis. Per acabar, van a anar a dinar al Restaurant Nòmada amb la companyia del directiu Josep-Ignasi Macià.

Un moment del dinar



La Penya Barcelonista Solsona i Comarca vol donar les Gràcies a TOTs els Culers que han fet possible aquesta Festa del 40 Aniversari.

Gràcies a TOTs!

