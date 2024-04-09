Esports

Trans Diraman, campió de la XIIa edició de les 12 Hores de Futbol 7 de Solsona

El segon lloc va ser per Trans Fornell i el tercer, per La Rodineta

Els campions, els Trans Diraman
Els campions, els Trans Diraman
Redacció
09 d'abril del 2024
Actualitzat a les 17:06h

El passat dissabte 30 de març es va celebrar a Solsona la 12a Edició de 12 hores de Futbol 7 de Setmana Santa amb un quadre de 16 equips.
El campionat va estar molt disputat i finalment l'equip dels Trans Diraman, que es va imposar a la final a Transfornell, en va ser el vencedor. En tercer lloc varen quedar la Rodineta.
L'equip menys golejat de la fase regular va ser Comercial Agrària, mentre que Ton Garriga va ser el màxim golejador de la fase regular del torneig. Cal subratllar l'ambient festiu de la jornada, el camp ple de gom a gom i el bon nivell de jugadors de tots els equips que van poder gaudir d'un bon torneig.

Equip menys golejat, Comercial Agrària
Equip menys golejat, Comercial Agrària

FASE REGULAR 
CAMP 1
LA RIBONETA - MOBLES BGV 2-3
ARRELS LEGENDS - LC7 0-3
FLETXATS - LA MONTYNETA 0-0
ESTANY SL - ORANGE CLUB 49 1-0
LA RIBONETA - PINTORS FC  1-1
ARRELS LEGENDS - S8-S9 OLDSTARS  2-0
FLETXATS - LA RODINETA  0-1
ESTANY SL -CIS 0-1
LA RIBONETA - TULLITS AIXETA  0-1
ARRELS LEGENDS - COMERCIAL AGRARIA  0-4
FLETXATS - TRANS DIRAMAN  0-4
LA MONTYNETA - LA RODINETA  0-2
ESTANY SL - TRANSFORNELL 0-0
ORANGE CLUB 49 - CIS  0-3 

Ton Garriga, màxim golejador
Ton Garriga, màxim golejador

CAMP 2
PINTORS FC - TULLITS AIXETA   4-0
S8-S9 OLDSTARS - COMERCIAL AGRARIA 0-7
LA RODINETA -TRANS DIRAMAN  0-3
CIS -TRANSFORNELL   1-1
MOBLES BGV -TULLITS AIXETA  5-0
LC7 - COMERCIAL AGRARIA   0-0
LA MONTYNETA -TRANS DIRAMAN   1-1
ORANGE CLUB 49 - TRANSFORNELL  0-3
MOBLES BGV - PINTORS FC   1-3
LC7 - S8-59 OLDSTARS   6-2

La Rodineta, tercers classificats
La Rodineta, tercers classificats

VUITENS DE FINALS
PINTORS FC - S8-S9 OLDSTARS  7-0
TRANS DIRAMAN - ORANGE CLUB 49   5-0
LA RODINETA - ESTANY SL  1-0
MOBLES BGV - ARRELS LEGENDS  0-0 (4-5p)
COMERCIAL AGRARIA - LA RIBONETA  1-0
CIS - FLETXATS   0-1
TRANSFORNELL - LA MONTYNETA  2-0
LC7 - TULLITS AIXETA  1-1 ( 1-3p)

Transfornells, finalistes
Transfornells, finalistes

QUARTS DE FINALS
PINTORS FC - LA RODINETA   0-2
TRANS DIRAMAN - ARRELS LEGENDS   2-0
COMERCIAL AGRARIA - TRANSFORNELL  1-1 ( 2-3p )
FLETXATS - TULLITS AIXETA   0-0 (3-2p)

SEMIFINALS
LA RODINETA-TRANSFORNELL  0-2
TRANS DIRAMAN - FLETXATS  2-0

FINALS 3R 14T: LA RODINETA - FLETXATS  5-3

FINAL: TRANSFORNELL -TRANS DIRAMAN  1-3 