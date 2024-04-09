Trans Diraman, campió de la XIIa edició de les 12 Hores de Futbol 7 de Solsona

El passat dissabte 30 de març es va celebrar a Solsona la 12a Edició de 12 hores de Futbol 7 de Setmana Santa amb un quadre de 16 equips.

El campionat va estar molt disputat i finalment l'equip dels Trans Diraman, que es va imposar a la final a Transfornell, en va ser el vencedor. En tercer lloc varen quedar la Rodineta.

L'equip menys golejat de la fase regular va ser Comercial Agrària, mentre que Ton Garriga va ser el màxim golejador de la fase regular del torneig. Cal subratllar l'ambient festiu de la jornada, el camp ple de gom a gom i el bon nivell de jugadors de tots els equips que van poder gaudir d'un bon torneig.

Equip menys golejat, Comercial Agrària

FASE REGULAR

CAMP 1

LA RIBONETA - MOBLES BGV 2-3

ARRELS LEGENDS - LC7 0-3

FLETXATS - LA MONTYNETA 0-0

ESTANY SL - ORANGE CLUB 49 1-0

LA RIBONETA - PINTORS FC 1-1

ARRELS LEGENDS - S8-S9 OLDSTARS 2-0

FLETXATS - LA RODINETA 0-1

ESTANY SL -CIS 0-1

LA RIBONETA - TULLITS AIXETA 0-1

ARRELS LEGENDS - COMERCIAL AGRARIA 0-4

FLETXATS - TRANS DIRAMAN 0-4

LA MONTYNETA - LA RODINETA 0-2

ESTANY SL - TRANSFORNELL 0-0

ORANGE CLUB 49 - CIS 0-3

Ton Garriga, màxim golejador

CAMP 2

PINTORS FC - TULLITS AIXETA 4-0

S8-S9 OLDSTARS - COMERCIAL AGRARIA 0-7

LA RODINETA -TRANS DIRAMAN 0-3

CIS -TRANSFORNELL 1-1

MOBLES BGV -TULLITS AIXETA 5-0

LC7 - COMERCIAL AGRARIA 0-0

LA MONTYNETA -TRANS DIRAMAN 1-1

ORANGE CLUB 49 - TRANSFORNELL 0-3

MOBLES BGV - PINTORS FC 1-3

LC7 - S8-59 OLDSTARS 6-2

La Rodineta, tercers classificats

VUITENS DE FINALS

PINTORS FC - S8-S9 OLDSTARS 7-0

TRANS DIRAMAN - ORANGE CLUB 49 5-0

LA RODINETA - ESTANY SL 1-0

MOBLES BGV - ARRELS LEGENDS 0-0 (4-5p)

COMERCIAL AGRARIA - LA RIBONETA 1-0

CIS - FLETXATS 0-1

TRANSFORNELL - LA MONTYNETA 2-0

LC7 - TULLITS AIXETA 1-1 ( 1-3p)

Transfornells, finalistes

QUARTS DE FINALS

PINTORS FC - LA RODINETA 0-2

TRANS DIRAMAN - ARRELS LEGENDS 2-0

COMERCIAL AGRARIA - TRANSFORNELL 1-1 ( 2-3p )

FLETXATS - TULLITS AIXETA 0-0 (3-2p)



SEMIFINALS

LA RODINETA-TRANSFORNELL 0-2

TRANS DIRAMAN - FLETXATS 2-0



FINALS 3R 14T: LA RODINETA - FLETXATS 5-3



FINAL: TRANSFORNELL -TRANS DIRAMAN 1-3