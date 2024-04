Els Comuns de les Terres de Lleida, l’Alt Pirineu i Aran presenten la llista electoral per a les eleccions del 12M

Aquesta setmana s'estan donant a conèixer els integrans de les llistes electorals que es presenten a les properes eleccions del 12M.



Els Comuns de les Terres de Lleida, Alt Pirineu i Aran han presentat la seva llista de candidats i candidates per a les properes eleccions al Parlament de Catalunya, el proper 12 de maig, en un acte celebrat a Lleida.



Amb la cap de llista pel territori lleidatà, Elena Ferre acompanyada de la visita de la candidata a la candidata a la presidència pels Comuns Sumar, i diferents candidates de la llista per la regió de Lleida, com són el Mario Mata, número 2, Meritxell Teruel com a cinquena candidata, Oriol López, número 4 a la llista, la regidora del comúdelleida Laura Bergés.



L'acte ha estat presidit com a defensat la cap de llista, Elena Ferre "per persones compromeses amb diversos àmbits que afecten el territori, destacant l'aposta per la llengua, la cultura, l'educació, la sanitat, l'ecologisme, l'habitatge, la terra i les oportunitats per a totes les persones".



Elena Ferre, durant la roda de premsa, ha posat de manifest la importància de la diversitat i el compromís amb les diferents regions de la província. Ha destacat que la llista està integrada per individus de tots els racons del territori, representant una ampla varietat de perfils i apostant decididament per la joventut, la pagesia i el feminisme, sense perdre de vista la diversitat i la complexitat de totes les poblacions que conformen la demarcació, així com les persones que hi resideixen.



En relació als models de país, Ferre ha subratllat la clara diferència entre dos enfocaments: "el model representat per Junts, assolit també per Esquerra i el PSC, i el model dels Comuns, que rebutja els projectes especulatius, defensa el dret a l'habitatge, prioritza la lluita contra la sequera i l'emergència climàtica, i busca blindar l'educació i la sanitat pública, posant en primer pla el futur de la regió".



Centrant-se en qüestions crucials per les Terres de Lleida, l'Alt Pirineu i l'Aran, Elena ha destacat la necessitat d'assegurar serveis públics eficients en un entorn rural, posant èmfasi en la mobilitat com a garantia d'equitat territorial i d'oportunitats per a totes les persones. En el camp de la salut, ha reconegut les mancances en especialitats mèdiques i la manca de personal, especialment a les zones rurals, advocant per mesures concretes i eficients per millorar la situació i assegurar una atenció adequada accessible per a tothom.



Ferre ha destacat el seu discurs reiterant el compromís dels Comuns amb les Terres de Lleida, l'Alt Pirineu i l'Aran, destacant que aquest compromís va més enllà de les paraules, representant una promesa i una estima per defensar els interessos del territori i posar en primer pla la seva gent. Amb el suport de la ciutadania, confia en la capacitat i la determinació per aconseguir-ho, citant les paraules de Joana Raspall: "Trepitja fort, que el lloc és teu! On hi ha el teu peu no n'hi cap d'altre. La terra té per a tothom camins oberts. Fuig de qui vulgui entrebancar-te. Trepitja ferm, que el lloc és teu! Endavant – Joana Raspall".





Entre els membres de la llista per Lleida, hi figura l'històric militant del Solsonès, Marcel Colell, que anirà de primer suplent.



Elena Ferre Toldrà: "Impulsant el canvi des del feminisme i el municipalisme."

Mario Mata: "Defensant el turisme rural des de l'experiència municipal."

Montse Cortasa Gras: "Compromesa amb el municipalisme i l'agricultura sostenible."

Oriol López: "Portant la veu dels pagesos de L’Albi als Comuns."

Meritxell Teruel Cubí: "Activista pels moviments socials a Vall Cardós."

Hector Escudero: "Promotor de l'agricultura sostenible a Balaguer."

Helena Motos Hervas: "Lluitant per la salut i els drets laborals a Lleida."

Francesc Godas Bastida: "Amb la ploma i la química per al progrés de Bellver de Cerdanya."

Montserrat Rollán Espunyes: "Defensora de la cultura i la lectura a La Seu d’Urgell."

Jordi Cipriano Líndez: "Impulsant energies renovables i educació a Lleida."

Amaia Rodrigo Arcay: "Promotora de la cultura i les arts a Lleida."

Josep Grau Farrus: "Veterà en la lluita pels drets socials a Rialp."

Anna Mayench Calero: "Educadora compromesa amb els joves de Lleida."

Marc Dalmau Saba: "Amb els joves i les polítiques comunitàries a Almacelles."

Sara Vilà: "Ensenyant i inspirant a Rosselló."

Suplents:

Marcel Colell: "Representant del saber jubilat de Solsona."

Laura Bergés Saura: "Defensora del municipalisme a Lleida."

Josep Carles Martin Vergara: "Aportant saviesa i compromís social a La Seu d’Urgell."

Núria Pujol Vidal: "Educadora d'adults per al canvi a Lleida."

Jaume Moya Matas: "Exdiputat compromès amb múltiples causes a Florejachs."