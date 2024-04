​El cantautor de Solsona Roger Mas serà als últims llocs de les llistes per Lleida del partit de Jordi Graupera i Clara Ponsatí

La formació Alhora, després d’aconseguir els avals necessaris per presentar-se a les eleccions al Parlament del 12 de maig, ha revelat els noms de les persones que tancaran les candidatures per les quatre demarcacions, totes vinculades al món de la cultura.



El solsoní Roger Mas serà als últims llocs de la llista per Lleida juntament amb la historiadora de l’art Maria Garganté; els escriptors Miquel de Palol i Carlota Gurt aniran per Barcelona; les últimes posicions de Girona les ocuparan l’escriptora Dolors Oller i el poeta Narcís Comadira mentre que l’escriptor Joan Todó i el compositor Joan Magrané tancaran les de Tarragona.



De moment, es desconeix qui encapçalarà la candidatura a la presidència de la Generalitat d’aquest projecte que es vol situar com a alternativa a la resta de partits independentistes.