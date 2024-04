​Emma Rojas i Marc Barrera seran els representants del Solsonès a la llista de la CUP per Lleida

El 5è lloc l’ocuparà Emma Rojas, de Guixers. Rojas té 29 anys i és ramadera. Després de formar-se en producció agroecològica a l’ECA de Manresa va començar a treballar de pastora i actualment porta un ramat d’ovelles tot fent el relleu generacional d’un pastor que es jubila. Ha militat a Arran i Endavant, i ha estat vinculada a diversos moviments socials i d’educació en el lleure. També forma part de la Colla Gegantera de Guixers, del Casal l’Estaca de la Vall de Lord i de Ramaderes de Catalunya.



El 12è lloc l’ocuparà Marc Barrera, de Llobera. Barrera, de 35 anys, és regidor de govern a l’Ajuntament de Llobera i conseller comarcal. És llicenciat en Història i actualment exerceix de professor de secundària. És militant del Casal Popular la Fura de Solsona des dels inicis i de la CUP Solsonès, i està molt vinculat a l’agricultura i la ramaderia.



La llista per Lleida l’encapçala Bernat Lavaquiol. Enginyer agrònom i forestal de formació, actualment és regidor de la CUP a la Seu d’Urgell. Ha estat portaveu de la plataforma STOP Jocs Olímpics i porta a l’esquena una llarga trajectòria en les lluites en defensa del territori i per garantir el futur de la vida al Pirineu.



Així doncs, la CUP aposta per uns perfils molt vinculats la lluita independentista i a la defensa del territori. En unes eleccions desencadenades per la insistència del govern d’ERC, conjuntament amb Junts i PSC, a impulsar el macrocasino del Hard Rock, i en un context de crisi climàtica, la formació vol remarcar el sense sentit del model turístic i urbanístic actual.



Per aquest motiu, davant la situació d’emergència climàtica, d’empobriment de la població i de retrocés nacional, la CUP aposta per un model que protegeixi el sector primari i garanteixi el futur de la petita i mitjana pagesia. A nivell social, els cupaires defensen el dret a l’habitatge davant l’especulació, i els serveis públics de qualitat davant el seu progressiu desmantellament. En l’àmbit lingüístic, la CUP vol posar la defensa de la llengua al centre del debat per capgirar el retrocés que està patint el català.