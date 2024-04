El Solsonès tindrà representació a les llistes de Junts pel 12M

Aquest dissabte el cap de llista de Junts a les eleccions del 12-M, Carles Puigdemont, ha participat en un acte públic de presentació de la candidatura a Elna, al Rosselló, davant d'unes 2.200 persones. L'expresident s'ha desmarcat així tant del presidenciable com de la resta, assegurant que és l'únic "en condicions d'oferir" que és "capaç de plantar-se" davant del govern espanyol "per no perjudicar els catalans". Abans de l'acte, Junts ha celebrat un Consell Nacional a l'Ajuntament d'Elna, que ha ratificat les llistes de les quatre demarcacions.

Llistes ratificades pel Consell Nacional

Abans de l'acte públic de Puigdemont, s'ha reunit el Consell Nacional de Junts a l'Ajuntament d'Elna, una trobada de tràmit per a ratificar les llistes de Barcelona, Girona, Tarragona i Lleida, que ja van ser aprovades per unanimitat de l'executiva aquest divendres. Entre les llistes, la Coordinadora comarcal de Junts, Sílvia Torra serà la representant del Solsonès a la llista per la circumscripció de Lleida, en el 10è lloc.



A més del fitxatge de l'empresària tecnològica Anna Navarro com a número dos, destaca l'aposta per Josep Rull com a número tres, i l'actual presidenta del Parlament, Anna Erra, com a número quatre. Els segueixen el fins ara president del grup de Junts, Albert Batet; l’escriptora Ennatu Domingo, que s’inscriu com a independent; i el portaveu del partit, Josep Rius. L’exalcalde de Barcelona, Xavier Trias, tancarà simbòlicament la llista.