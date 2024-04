110 persones participen al Solsonès en les caminades en motiu del Dia Mundial de l’Activitat Física

Èxit rotund en les caminades organitzades pel Centre Sanitari del Solsonès en motiu del Dia Mundial de l’Activitat Física (DMAF24) que es commemora el dia 6 d’abril.



Amb el lema “Mou-te i viu feliç”, professionals de l’ens de salut van organitzar dues caminades a Sant Llorenç de Morunys i a Solsona, per promoure l’activitat física com a font de benestar físic i emocional.

Sortida de la caminada des de Sant Llorenç de Morunys

La primera de les caminades, que va aplegar unes quaranta persones, va arrencar a dos quarts d’onze del matí des del Subcap de Sant Llorenç de Morunys i va fer un recorregut d’uns tres quilòmetres; es va comptar amb un avituallament organitzat pels mateixos professionals del Centre Sanitari i del SubCap. La segona caminada, en la qual hi van participar unes setanta persones, va partir del camp del Serra a dos quarts de quatre de la tarda i va recórrer uns cinc quilòmetres. En aquesta darrera, es va comptar amb el suport de l’associació Amisol en l’avituallament que hi havia al llarg del recorregut.



Des de l’organització es valora molt el resultat d’aquestes activitats, en l’edició que ha aconseguit aplegar més persones. Des del Centre Sanitari del Solsonès es vol agrair a totes les persones que van participar en aquestes activitats organitzades en el marc del Dia Mundial de l’Activitat Física, i que contribueixen a fomentar els hàbits saludables entre tota la població; no ho oblideu, “mou-te i viu feliç!”