El 6 imparteix una xerrada a Sant Llorenç de Morunys sobre el desenvolupament dels infants

Dimarts de la setmana vinent a partir de les cinc de la tarda, el Servei d’Intervenció Socioeducativa, (El 6) programa una xerrada a l’Institut Escola de Sant Llorenç de Morunys amb el títol: "Entenent les Etapes del Desenvolupament Humà".

Aquesta sessió serà impartida per Anna Guilanyà, farmacèutica i optometrista especialista en teràpies visuals i mare de tres adolescents. Amb més de 20 anys d'experiència, l'Anna ha estat aplicant els seus coneixements a la farmàcia òptica de Sant Llorenç de Morunys, i ara, s’adreça tant a les escoles com a les famílies per aportar llum sobre el desenvolupament dels infants.

Durant la xerrada, s’exploraran les diverses etapes psicomotrius del desenvolupament humà des del naixement, amb l'objectiu d'ajudar les famílies a comprendre l'origen de

possibles dificultats, ja sigui de motricitat, postura, comportament o rendiment acadèmic, i plantejar un abordatge global per afrontar-les de manera efectiva.

Aquesta activitat és totalment gratuïta i no requereix inscripció prèvia. És una oportunitat per a totes les famílies que estiguin interessades en acudir a la xerrada d'obtenir informació i consells per al desenvolupament saludable dels seus fills.