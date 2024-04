Adéu a un dels freixes del Vall Fred de Solsona

Aquest dies s'ha pogut veure com la brigada municipal tallava un dels freixes del Vall Fred, concretament, un dels ubicats davant els safaretjos. L'arbre, segons han explicat des de la brigada, estava mort, ja que feia un parell d'anys que no hi creixien brots nous, i una de les possibles causes, n'és la sequera. Així doncs, fa uns dies, es va procedir a tallar la capçada, i aquest dilluns, finalment, se n'ha retirat la soca, un gran bloc d'un metre de llargada, que ha cedit fàcilment i s'ha deixat arrencar de tant malament que estaven les arrels.

L'arbre, un cop tallat

A tall informatiu, i segons explica la publicació "Arbres de les places i jardins de Solsona" editada fa uns anys per Dolors Travesset i Mari Prat, el conjunt de freixes del Vall Fred van ser plantats en els anys 30 del segle passat i per tant, es podria afirmar que l'arbre tallat era gairebé centenari.

Així ha quedat l'esconcell un cop retirada la soca

Caldrà veure que hi farà l'ajuntament al lloc buit que ha deixat l'arbre, si en plantarà un de jove o ho deixarà tal com està.