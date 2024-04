El bisbe de Solsona demana tenir cura dels capellans i promoure les vocacions al sacerdoci

El bisbe de Solsona, Francesc Conesa, recorda que “estem tractant el problema de la manca de mossens a la nostra diòcesi” i explica que “davant d’aquesta situació dramàtica hi ha dues coses ben concretes que podem fer: cuidar els capellans que tenim i promoure les vocacions al sacerdoci”. Expressa que “el primer és cuidar els sacerdots, valorant la seva feina i acompanyant-los en la seva missió” i que “el descrèdit social que tenen avui els sacerdots i les dificultats de la seva missió, reclama de la comunitat que apreciï el seu ministeri i la seva vida lliurada com un gran do de Déu, i els presti tot el suport tant espiritual com humà”. Afirma que “la segona cosa que podem fer és promoure les vocacions al sacerdoci”, que “tots els cristians i les parròquies de la diòcesi ens hem de comprometre seriosament a impulsar les vocacions” i que “per això és imprescindible la pregària de tota la comunitat, perquè únicament l’Amo dels sembrats és qui ens envia els seus segadors”.

Manifesta que “hem d’estar atents a qualsevol signe de vocació per part d’un nen o un jove, per tenir cura de la seva educació en la fe i, en el moment oportú, fer-li la proposta vocacional”. Constata que a les respostes al Treball Pastoral ha trobat peticions com les següents: “que hi hagi més mossens per ajudar”; “ que hi hagi més mossens joves”… Expressa que ell també ho desitja, però que “sobretot vull que sigueu molt conscients que no és una qüestió que correspongui resoldre només al bisbe, sinó que ens incumbeix a tots”.

Finalment, agraeix als diocesans els suggeriments que ha rebut i els convida a “seguir pensant entre tots com podem fer front a la manca de capellans”.