La Naia Balagué i la Berta Rovira de 1r Eso de l'Institut Francesc Ribalta de Solsona van quedar finalistes del concurs Neurotalent, on s'havien presentat 6400 alumnes d'arreu de Catalunya el passat mes de març.

La final, celebrada aquest dissabte al Cosmocaixa de Barcelona, ha reunit els 30 estudiants de primer d’ESO finalistes del campionat. Concretament, els guanyadors d’aquesta edició han estat la Fiona Dols, de l’Institut Llavaneres al Maresme, que ha estat la guanyadora absoluta, seguida de Naia Balagué, de l’Institut Francesc Ribalta de Solsona, i del Nil Urbano, de l’Institut Pere Fontdevila al Berguedà.

Durant els mesos de gener i febrer, els participants han hagut de superar diversos tipus de proves, totes avalades per l’Institut de Neurociències de la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB). D’entre d’altres proves, els alumnes han hagut de realitzar exercicis de descodificació de missatges i relacionar i recordar seqüències d’imatges i així posar a prova la seva capacitat de concentració. Les proves han tingut lloc en els centres educatius. Les dimensions d'aquest concurs són notables, atenent a les dades dle mateix: - 6.400 participants

- 500 docents formats

- 97 centres educatius

- 30 finalistes

- 30 voluntaris

- 77.000 exercicis corregits

Foto dels tres primers classificats



Els Neurotalent Games són una iniciativa de la Fundació Rosa Maria Vivar i tenen com a objectiu sensibilitzar joves, pares i docents de la importància d’estimular les capacitats cognitives a totes les etapes de la vida per prevenir l’Alzheimer. També té la finalitat de conèixer millor els processos cognoscitius associats a la memòria. com ara l’atenció, la percepció, la categorització, l’esquematització, la consciència i la metamemòria.