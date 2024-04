​L'alumnat de l'Escola Arrels combina formació pràctica i orientació educativa a Manresa

Els alumnes dels cicles formatius de l'Escola Arrels han protagonitzat una jornada enriquidora a Manresa, immersos en una experiència que els ha acostat de forma palpable al món empresarial local. Amb entusiasme i curiositat, van emprendre un recorregut que els va portar a conèixer diverses empreses vinculades amb els seus plans d'estudi.

Els estudiants del cicle d'Activitats Comercials van viure una immersió directa en el món del màrqueting visitant l'agència E2S. A través d'exemples tangibles de campanyes reals, van ampliar horitzons professionals i van percebre les possibilitats que els esperen en aquest àmbit en constant evolució.

Per altra banda, els alumnes del cicle de Manteniment van explorar les instal·lacions de Ausa, una empresa amb una trajectòria consolidada en el disseny i fabricació de vehicles industrials. Amb detall i entusiasme, van ser guiats per les línies de producció, absorbint coneixement sobre els processos que donen vida als productes que comercialitzen.

Els estudiants del cicle de Guia en el Medi Natural i temps de Lleure van visitar les instal·lacions del club de fitness CUBE de Manresa. Primer van fer un sessió dirigida a càrrec dels tècnics del centre i posteriorment una visita guiada a tota la instal·lació de la mà de la direcció del centre. A part de ser el centre amb més abonats de la zona, CUBE manté un conveni amb instituts on es realitza el CFGS de condicionament físic, on hi duen a terme gran part de les sessions pràctiques.

La jornada va continuar amb els estudiants del cicle de Sistemes Informàtics i Xarxes, immersos en una visita al departament de sistemes informàtics d'Althaia. Acompanyats per Jordi Castells, responsable dels sistemes, van aprofundir en les tecnologies i metodologies clau per garantir la seguretat i disponibilitat de les dades, fent una ullada al futur digital de l'organització.

Aquesta experiència va proporcionar als alumnes una comprensió pràctica i immersiva del funcionament empresarial real, preparant-los per futures oportunitats laborals. L'Escola Arrels, defensora ferma d'aquest tipus d'iniciatives, considera fonamental acostar els estudiants a la realitat empresarial per tal que puguin prendre decisions informades sobre el seu futur educatiu i professional.



A més de les visites a les empreses, els alumnes van aprofitar la seva estada a Manresa per participar activament en la Fira de l'Estudiant, un esdeveniment que els va oferir una visió ampliada de les seves opcions educatives i professionals, connectant-los amb institucions educatives rellevants del territori.