Les Caramelles han tornat a Olius desprès d'haver estat interrompudes per la pandèmia.

Amb les ganes i predisposició dels veïns i veïnes del municipi aquest any han lluït unes Caramelles que han cantat a les quatre parròquies: Castellvell, Brics, Sant Just i Olius.

Amb l'esperada pluja alguna cantada va radiar dins dels punts emblemàtics del municipi com la Cripta d'Olius.

Gràcies a tothom qui ho ha fet possible!!

Cantant a la Cripta d'Olius Foto: Aj Olius

Aj Olius

