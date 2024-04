La imatge de la setmana: Les plantes redoblen la pol·linització per la sequera i es preveu una primavera "complicada" pels al·lèrgics

La primavera tornarà a ser "complicada" pels al·lèrgics, segons les previsions de la Xarxa Aerobiològica de Catalunya (XAC). Tot i que amb la sequera es podria pensar que els nivells de pol·len caurien, la realitat és justament la contrària. La coordinadora de la XAC, Jordina Belmonte, explica que les plantes estan fent unes "explosions florals" molt importants i la quantitat de pol·len que es recullen als diferents captadors que hi ha repartits arreu del país superen ja les mitjanes històriques registrades des de 1994. Amb la sequera, detalla, les plantes "posen molt més esforç" en reproduir-se i les quantitats de pol·len que s'alliberen són "extraordinàries". Fins i tot persones que mai han patit al·lèrgia ara la podrien desenvolupar.

A més de la pol·linització excepcional fruit de la sequera, el calendari habitual tampoc s'ha vist alterat com a conseqüència de les altes temperatures i les plantes han alliberat el pol·len en el moment que acostumen a fer-ho. No hi ha, per tant, ni retards ni avançaments en la pol·linització.

El període d'al·lèrgia es va iniciar al gener, especialment pel xiprer, i es pot estendre fins ben entrat l'abril pel que fa a les pol·linitzacions hivernals, que inclouen també espècies com l'avellaner o el freixe. Les primaverals, especialment plàtan, parietària i gramínies, seguiran també el seu calendari habitual.

A Solsona, aquesta setmana ha començat a alliberar-se "quantitats notables" de pol·len i això preocupa a les persones que pateixen al·lèrgies obligant-les a prendre les mesures de protecció oportunes per minimitzar tots els símptomes.

En aquest sentit, la coordinadora de la XAC, Jordina Belmonte, recorda que la "sort" de les al·lèrgies és que pot "aprendre" a controlar-les: "Això inclou sortir amb mascareta en el moment que hi ha la planta que ens afecta". Tota protecció a nas i boca, detalla, "allunya" les proteïnes de la planta que provoquen el malestar.

Una preocupació de salut pública

Les malalties al·lèrgiques són una preocupació de salut pública pel seu fort impacte en la demanda. La més freqüent és la respiratòria i a Catalunya s’estima que dos milions de persones en pateixen alguna. La xifra, segons la Societat Catalana d’Al·lergologia i Immunologia Clínica (SCAIC), es doblarà el 2050.

Aquest mateix organisme estima que un 25% de la població pateix rinitis i un 12% asma al·lèrgica, provocats majoritàriament pel pol·len. En tots dos casos l'edat mitjana dels pacients és d'entre 29 i 30 anys, tot i que en el cas dels asmàtics hi ha també pics entre la població pediàtrica, entre els 5 i els 15 anys.